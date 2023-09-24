При помощи простого предмета удаляем катышки с одежды: станок и специальный аппарат не используем

Чтобы эффективно и очень быстро удалить катышки с одежды не нужно покупать специальный аппарат. Также не стоит рисковать с бритвенным станком, который при неловком движении делает надрезы на вещах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Достаточно взять в руки пемзу и аккуратно поводить ей по ткани с катышками. Ее шершавая поверхность легко соберет на себя закатавшийся ворс.

Движения нужно делать без излишнего надавливания, чтобы не испортить материал. Для деликатных вещей этот способ не подходит, учтите этот момент.

Рекомендуется вначале опробовать его не месте, которое не бросается в глаза, на небольшом участке.

Источник: Telegram-канал «Горничная».