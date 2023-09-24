Очень понравился метод стирки «три ложки»: избавляет от всех видов пятен, вещи становятся чистейшими

Методом «три ложки» вы сможете избавиться от самых разных пятен на своей одежде.

Даже если вы считали, что загрязнение вывести невозможно и давно смирились с ним, обязательно испытайте этот способ. Наверняка, у вас получится вернуть своим вещам состояние, в котором вы их приобретали.

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2 полные столовые ложки соли и 1 столовую ложку обычного разрыхлителя теста бросьте в таз, залейте теплой водой, хорошенько растворите.

Далее на 2 часа замочите в этой воде вещи, которым требовалась стирка. После этого бросьте в машинку на необходимый для данных видов ткани режим.

Высыпьте в барабан машинки несколько ложек соли для усиления эффекта. Из автомата вы вынете неузнаваемое белье. Оно будет кристально чистым!

Источник: дзен-канал «Пока муж на работе».