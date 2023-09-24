Пять способов улучшить сон – советы экспертов

Специалисты огласили список вещей, которые способствуют похудению и восстановлению организма во время сна.
Оказалось, есть пять способов улучшить сон.
Во-первых, не стоит есть перед сном. Организм будет сжигать глюкозу, а не плавить жир. Важно отказаться от еды за два или три часа до сна. Максимум можно перекусить отварной курицей и овощным салатом.
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Во-вторых, важно организовать в комнате для сна прохладу. Так метаболизм разгонится и будут сжигаться калории для согревания организма.
В-третьих, контрастный душ перед сном заставит бурый жир активироваться, а калории будут сжигаться во сне.
В-четверых, лучше спать без пижамы или сорочки. Так любителям отдыхать во сне без одежды понравится этот пункт. Оказалось, без одежды организм опять пытается согреться и тем самым активирует бурый жир.
В-пятых, стоит проверить на удобство матрас и подушку. Об этом рассказали в thevoicemag.ru.