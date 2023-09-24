Эти копеечные духи сохраняют волшебный аромат весь день: поразительная стойкость для такой цены

Экспертами «МаркиКачества» определены самые стойкие и вкусные ароматы среди бюджетного парфюма.

Эти духи ломают стереотипы о том, что недорогие флаконы обязательно звучат на теле дешево и непродолжительное время.

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Эксперты посчитали самыми стойкими и притягательными духи Armand Basi In Red. Они обладают букетом ароматов из цитруса, бергамота, корицы и имбиря.

Также самыми стойкими названы духи фабрики «Новая заря» Patchouli Magique, их стоимость не превышает тысячи рублей.

Источник: markakachestva.ru