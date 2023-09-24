Несколько капель из аптечного бутылька выводят все пятна: эта стирка всегда вызывает восторг

Обязательно попробуйте это замачивание с перекисью водорода. Оно отлично выводит пятна и избавляет вещи от сероватого заношенного оттенка.

В отличие от некоторых отбеливателей, этот народный состав великолепно решает проблему, при этом не портит ткань.

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60 мл перекиси, 2 стакана пищевой соды, 2–3 столовые ложки стирального порошка растворим в тазу с теплой водой. Опустим в него вещи.

Через несколько часов достанем из таза и бросим вещи в стиральную машинку. Когда вы вынете белье из автомата, вы поразитесь его кристальной чистоте!

Источник: sovkusom.ru