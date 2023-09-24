Назван точный день, когда доллар начнет опять подниматься: вмешательство извне

Доллар на новой неделе продолжит торговаться на уровне 95,3 —95,6 рублей, а с четверга 28 сентября может начать слабеть.

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Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал, что со следующей недели ЦБ РФ прекращает продажи валюты, а 28 сентября пройдет пик налоговых выплат.

Доллар может подняться до 98 рублей на фоне внешних факторов, говорит эксперт.

Динамика будет зависеть от решений властей по валютному контролю, введению экспортных пошлин, привязанных к курсу рубля, очередных ограничений на экспорт бензина и дизельного топлива, а также настроя инвесторов.

Источник: 1prime.ru