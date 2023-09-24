Лучшие шлейфовые духи этого года: тройка самых неподражаемых

Шлейфовые духи создаются для особенных женщин. Их не устроят обычные ароматы, слишком простые и понятные.

Эти дамы ценят многогранность и особенный стиль, чаще всего они имеют за плечами большой жизненным опыт. Вряд ли им 18 и даже 20.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Эксперты назвали лучшие ароматы сезона со шлейфом. Возглавляет этот список духи Sandflowers от Montale, которые навевают мысли о дуновении ветра, морском бризе и рощах можжевельника.

Далее следует парфюм Lalique Le Parfum от Lalique с запахом глубокого сандала, жасмина и упоительной розы.

На третье место эксперты поставили Casamorati Fiore d’Ulivo от Xerjoff со шлейфом магнолии и лотоса.

Источник: samyiluchshiy.ru.