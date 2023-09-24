Используйте три средства: как отбелить силиконовые швы у раковины

Стало известно, как вернуть былую белизну ванной комнате.
Достаточно будет обновить силиконовые швы с помощью этих средств.
Во-первых, пищевая сода. Стоит взять 2-3 столовые ложки соды и смешать их с водой. Получившуюся пасту стоит нанести на швы на полчаса. Дальше останется протереть эти места водой.
Во-вторых, пригодится лимонный сок. Его нужно насести на 15 минут на места загрязнений. Через четверть часа важно смыть вещество водой.
В-третьих, подойдет зубная паста. Рекомендуется пройтись еще и щеткой по швам. Далее промыть водой. Об этом рассказали в belnovosti.by.