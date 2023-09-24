Используйте три средства: как отбелить силиконовые швы у раковины

Во-вторых, пригодится лимонный сок. Его нужно насести на 15 минут на места загрязнений. Через четверть часа важно смыть вещество водой.

В-третьих, подойдет зубная паста. Рекомендуется пройтись еще и щеткой по швам. Далее промыть водой. Об этом рассказали в belnovosti.by.