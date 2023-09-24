Мошенники не скроются: как распознать преступников в телефонных звонках

Стало известно, как распознать всех мошенников.
Эксперты подсказали, как узнать преступников, которые используют телефонные звонки.
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Мошенники любят расспрашивать про псевдооперации по банковским счетам.
«Услышав одну из этих фраз, срочно прервите разговор. Напомню, что сотрудники банка никогда не спрашивают персональные сведения, а тем более коды подтверждения банковских операций», – отметили в 1prime.ru.
Еще мошенники стараются затронуть тему здоровья близких. И преступники обожают фразы о конфиденциальности диалога.