Мошенники не скроются: как распознать преступников в телефонных звонках

Телефон. Фото: Global Look Press 

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили предупредила россиян.

Стало известно, как распознать всех мошенников.

Эксперты подсказали, как узнать преступников, которые используют телефонные звонки.

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Мошенники любят расспрашивать про псевдооперации по банковским счетам.

«Услышав одну из этих фраз, срочно прервите разговор. Напомню, что сотрудники банка никогда не спрашивают персональные сведения, а тем более коды подтверждения банковских операций», – отметили в 1prime.ru.

Еще мошенники стараются затронуть тему здоровья близких. И преступники обожают фразы о конфиденциальности диалога.

 

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