Если купили онлайн: в Роскачестве рассказали, как вернуть нижнее белье и купальники

«Такие товары отнесены к категории «швейные и трикотажные изделия (изделия швейные и трикотажные бельевые, изделия чулочно-носочные)». Если же после покупки белья потребитель обнаружил брак, в этом случае возникает право вернуть такой товар продавцу. Возврат может быть осуществлен и в случае неправильно указанного состава на бирке или другого размера», – отметили в ria.ru.