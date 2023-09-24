Если купили онлайн: в Роскачестве рассказали, как вернуть нижнее белье и купальники

Стало известно, как можно вернуть купленное онлайн нижнее белье.
В Роскачестве отметили, что следы носки на белье не помогут вернуть товар.
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«...должен быть сохранен товарный вид, потребительские свойства... Нижнее белье, купальники и носки надлежащего качества, приобретенные не дистанционным способом, вернуть обратно в магазин не получится», – заявили в Роскачестве.
«Такие товары отнесены к категории «швейные и трикотажные изделия (изделия швейные и трикотажные бельевые, изделия чулочно-носочные)». Если же после покупки белья потребитель обнаружил брак, в этом случае возникает право вернуть такой товар продавцу. Возврат может быть осуществлен и в случае неправильно указанного состава на бирке или другого размера», – отметили в ria.ru.