Обратите внимание на котлеты: вы могли неправильно их жарить

Есть пять ошибок, которые можно допустить во время жарки котлет.

Во-первых, вы выбираете сковороду с низким качеством. Лучше обращать внимание на антипригарную или чугунную.

Во-вторых, вы не нагреваете перед приготовлением сковороду с достаточным количеством масла.

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В-третьих, ставите котлеты на слишком сильный огонь. Так они могут подгореть сверху, а внутри остаться сырыми.