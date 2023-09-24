Обратите внимание на котлеты: вы могли неправильно их жарить

Котлеты. Фото: соцсети 

Даже опытные хозяйки могли об этом не знать.

Есть пять ошибок, которые можно допустить во время жарки котлет.

Во-первых, вы выбираете сковороду с низким качеством. Лучше обращать внимание на антипригарную или чугунную.

Во-вторых, вы не нагреваете перед приготовлением сковороду с достаточным количеством масла. 

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В-третьих, ставите котлеты на слишком сильный огонь. Так они могут подгореть сверху, а внутри остаться сырыми.

В-четвертых, часто переворачиваете котлеты.

В-пятых, готовите котлеты меньше 4-6 минут. Об этом сообщили в sportkp.ru.

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