Блины из каши: что делать с оставшимся завтраком

Стало известно, как правильно использовать недоеденную кашу. Вам удастся приготовить вкусные блины.

Достаточно взбить остатки каши в блендере и добавить туда три яйца, столовую ложку сахара, половинку чайной ложки соли, 300 миллилитров молока.

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Еще понадобятся три столовые ложки растительного масла и мука для получения желаемой консистенции теста.