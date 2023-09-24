Голубые глаза засияют: какие тени советуют визажисты

Стало известно, какие цвета теней стоит выбрать голубоглазым девушкам.

Оказалось, для голубоглазых девушек подходят пять цветов.

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Во-первых, серо-коричневый, коричневый и бежевый цвета идеальны для девушек.

«Вы не ошибетесь, если выберите палетку с телесными или нейтральными оттенками», – отметила визажист.

Во-вторых, фиолетовый цвет также подойдет светлоглазым.