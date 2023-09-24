Голубые глаза засияют: какие тени советуют визажисты

Стало известно, какие цвета теней стоит выбрать голубоглазым девушкам.
Оказалось, для голубоглазых девушек подходят пять цветов.
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Во-первых, серо-коричневый, коричневый и бежевый цвета идеальны для девушек.
«Вы не ошибетесь, если выберите палетку с телесными или нейтральными оттенками», – отметила визажист.
Во-вторых, фиолетовый цвет также подойдет светлоглазым.
В-третьих, стоит попробовать медный цвет:
«Чтобы подчеркнуть голубые глаза, попробуйте использовать медные тона на веке и более яркие оранжевые оттенки выше его складки».
В-четвертых, синий цвет хорошо смотрится на веках голубоглазых.
В-пятых, присмотритесь к розовым оттенкам. Об этом рассказали в thevoicemag.ru.