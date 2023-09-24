Домохозяйки советуют: помада исчезнет с рубашек и футболок

Стало известно, как избавиться от помады на одежде.
Особенно этот метод понравится тем, у кого нет времени на стирку.
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Ключевое средство для борьбы с пятнами – мицеллярная вода. Она эффективно удаляет макияж и другие загрязнения не только с лица.
Важно хорошенько смочите ватный диск в мицеллярной воде. Потом нужно протереть пятно на одежде ватным диском. Дальше остается подождать несколько минут, пока мицеллярная вода растворит загрязнение. Об этом рассказали в thevoicemag.ru.