Домохозяйки советуют: помада исчезнет с рубашек и футболок

Стало известно, как избавиться от помады на одежде.

Особенно этот метод понравится тем, у кого нет времени на стирку.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Ключевое средство для борьбы с пятнами – мицеллярная вода. Она эффективно удаляет макияж и другие загрязнения не только с лица.