Получится невероятно сочным: что нового добавить в бургер

Чили или халапеньо идеально впишутся в бургер любителей острого.

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А вот для большей пользы бургера лучше положить в него ломтики авокадо или маринованные оливки. Шампиньоны или лисички понравятся любителям грибов. Еще можно добавить яйцо-пашот, глазунью или карамелизированный лук. Об этом рассказали в belnovosti.by.