Получится невероятно сочным: что нового добавить в бургер

Бургер. Фото: Global Look Press 

Это поможет улучшить вкус блюда.

Стало известно, как изменить домашний бургер.

Напомним, что это блюдо состоит из булочки, котлеты, кусочка сыра, салата и других овощей. Но для лучшего вкуса стоит подумать и о других ингредиентах.

Эксперты отмечают, что для улучшения вкуса бургера подойдет перец.

Чили или халапеньо идеально впишутся в бургер любителей острого.

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А вот для большей пользы бургера лучше положить в него ломтики авокадо или маринованные оливки. Шампиньоны или лисички понравятся любителям грибов. Еще можно добавить яйцо-пашот, глазунью или карамелизированный лук. Об этом рассказали в belnovosti.by.

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