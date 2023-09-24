Получится невероятно сочным: что нового добавить в бургер

Стало известно, как изменить домашний бургер.
Напомним, что это блюдо состоит из булочки, котлеты, кусочка сыра, салата и других овощей. Но для лучшего вкуса стоит подумать и о других ингредиентах.
Эксперты отмечают, что для улучшения вкуса бургера подойдет перец.
Чили или халапеньо идеально впишутся в бургер любителей острого.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
А вот для большей пользы бургера лучше положить в него ломтики авокадо или маринованные оливки. Шампиньоны или лисички понравятся любителям грибов. Еще можно добавить яйцо-пашот, глазунью или карамелизированный лук. Об этом рассказали в belnovosti.by.