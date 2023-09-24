Важно знать два правила: как нужно устанавливать зеркала в доме

Стало известно, как правильно использовать зеркала в интерьере.

Дизайнер Юлия Тычина сообщает, как важно знать факторы выбора зеркала для квартиры.

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При покупке зеркала в дом обратите внимание на высоту и расстояние. Важно учитывать рост людей, которые будут использовать зеркало. Еще между человеком и зеркалом должно быть расстояние не менее полутора метров. Об этом рассказали в belnovosti.by.