Чайник больше не будет дурно пахнуть: используйте хозяйственное мыло по-новому

Опытные хозяйки рассказали, как убрать затхлый запах из чайника.

К слову, в термосах тоже появляется неприятный запах. Но существует эффективный способ очистки этих кухонных принадлежностей.

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Просто отрежьте кусочек хозяйственного мыла весом около десяти грамм и натрите им поверхность внутри чайника или термоса. Затем положите мыльную стружку внутрь кухонной принадлежности и залейте кипятком.