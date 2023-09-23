Чайник больше не будет дурно пахнуть: используйте хозяйственное мыло по-новому

Опытные хозяйки рассказали, как убрать затхлый запах из чайника.
К слову, в термосах тоже появляется неприятный запах. Но существует эффективный способ очистки этих кухонных принадлежностей.
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Просто отрежьте кусочек хозяйственного мыла весом около десяти грамм и натрите им поверхность внутри чайника или термоса. Затем положите мыльную стружку внутрь кухонной принадлежности и залейте кипятком.
Закройте чайник или термос крышкой и оставьте на ночь. На следующее утро достаточно промыть посуду проточной водой. Об этом рассказали в Дзен-канале «1001 идея для дома».