Надо удалить эту часть у молодой яблони осенью: в следующем году будете сочные фрукты собирать мешками

Это делается, чтобы у деревьев правильно формировалась крона, в противном случае можно не ждать хорошего урожая.

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По словам экспертов, процедуру нужно провести в конце сентября или октябре, до наступления заморозков. А если яблоню только посадили, то у нее обрезают стволик на высоте 50 сантиметров.

На следующий год осенью нужно также вырезать все боковые побеги, кроме трех основных. Спустя время они должны расходиться под углом 60–70 градусов. Садоводы отмечаются, что затем каждый год проводятся стандартные формирующие обрезки, пишет телеграм-канал «Чудогрядка.рф».