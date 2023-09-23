Столовые приборы засияют: нужно только одно средство

Стало известно, как очистить столовые приборы. Посуда будет сверкать.

В магазинах существует большое количество средств для чистки посуды. Но далеко не каждое средство справится с заявленными трудностями.

Но опытные хозяйки знают эффективный метод очистки столовых приборов.

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Можно использовать перкарбонат натрия.