Добавьте одну штуку к гречке — станет коронным блюдом: срочно сохраняйте рецепт

По словам эксперта, надо отварить гречку и добавить жареные грибы с луком. Но самое главное — не забыть об одном неожиданном овоще, который подают с блюдом в конце. Речь идет об огурце. Блогер призналась, что можно использовать один свежий или мариновыный огурчик. Блюдо всех поразит.

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