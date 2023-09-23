Добавьте одну штуку к гречке — станет коронным блюдом: срочно сохраняйте рецепт

Многие предпочитают кушать не только картошку и макароны. у многих девушек любимым гарниром является гречка. Однако порой надоедает есть ее в чистом виде. Блогер Наталья Горбачева рассказала, как превратить гречку в коронное блюдо. Она призналась, что для этого достаточно добавить пару ингредиентов. Еда будет выведена на новый уровень.
По словам эксперта, надо отварить гречку и добавить жареные грибы с луком. Но самое главное — не забыть об одном неожиданном овоще, который подают с блюдом в конце. Речь идет об огурце. Блогер призналась, что можно использовать один свежий или мариновыный огурчик. Блюдо всех поразит.
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«В каждую порцию готового блюда добавьте немного соломки из огурца и присыпьте рубленой зеленью. Кстати, свежие огурцы можно заменить на соленые или использовать другие овощи. Например, сладкий перец, редис, репу», — пояснила Горбачева, пишет «Городовой».