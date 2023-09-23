Посадите этот роскошный многолетник: порадует цветением осенью и устойчив к вредителям

Отмечается, что ярко-желтые цветы могут вырастать до 2,5 м, а его бутоны напоминают подсолнух. Также стоит знать, что сильфиум цветет середины лета до начала осени. Это растение смело можно выбрать, чтобы сделать частью сложных цветочных композиций.

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Садоводы подчеркивают, что сильфиум без проблем растет на плодородных, средних по влажности почвах. Важно для него выбрать солнечно место. Это растение может перенести небольшую засуху. Также этот многолетник устойчив к вредителям и болезням. Но у него есть одна слабость — слизни, сообщает 7dach.ru.