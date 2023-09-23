Выглядит просто потрясающе: «зеркальный» маникюр — самый модный дизайн ногтей осени-2023

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Эксперты отметили, что у зеркальных глазированных ногтей есть своя особенность — особенный сияющий эффект. Он происходит ща счет нанесению нескольких слоев покрытия.

Известный нейл-стилист Зола Ганзорайт заявила, что этот дизайн стоит выбирать для длинных ногтей с острым или миндалевидным контуром. Маникюр на таких ногтях выглядит особенно впечатляюще. Но и на короткие ногти также можно смело сделать зеркальный маникюр, так как блеск только придаст им дополнительную длину, пишет Grazia.