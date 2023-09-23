Выглядит просто потрясающе: «зеркальный» маникюр — самый модный дизайн ногтей осени-2023

Многие девушки стараются ухаживать за собой, чтобы выглядеть моложе. Много внимания уделяется не только волосам, но и ногтям. Появились даже дизайны в маникюре. Недавно появились новинки в маникюре, но главный тренд осени-2023 может подойдет только смелым. Речь идет о зеркальных глазированных ногтях. Этот нейл-дизайн выглядит еще более футуристично и впечатляюще, чем традиционный вариант.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Эксперты отметили, что у зеркальных глазированных ногтей есть своя особенность — особенный сияющий эффект. Он происходит ща счет нанесению нескольких слоев покрытия.
Известный нейл-стилист Зола Ганзорайт заявила, что этот дизайн стоит выбирать для длинных ногтей с острым или миндалевидным контуром. Маникюр на таких ногтях выглядит особенно впечатляюще. Но и на короткие ногти также можно смело сделать зеркальный маникюр, так как блеск только придаст им дополнительную длину, пишет Grazia.