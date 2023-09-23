Вот сколько на самом деле нужно готовить каждую котлету: простое правило, которое знают лишь единицы

Многие домохозяйки любят баловать родных домашними блюдами. Обычно котлеты любят все. А вот готовить их не так просто, как кажется на первый взгляд. Можно подать или недожареными или наоборот — превратить в сухие комочки, а все из-за банального незнания, сколько их нужно жарить. Однако есть просто правило, которое поможет избежать казуса с готовкой.