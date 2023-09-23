Вот сколько на самом деле нужно готовить каждую котлету: простое правило, которое знают лишь единицы

Многие домохозяйки любят баловать родных домашними блюдами. Обычно котлеты любят все. А вот готовить их не так просто, как кажется на первый взгляд. Можно подать или недожареными или наоборот — превратить в сухие комочки, а все из-за банального незнания, сколько их нужно жарить. Однако есть просто правило, которое поможет избежать казуса с готовкой.
Вкус блюда может серьезно испортить недостаточное время жарки. Эксперты поясняют, что в среднем процесс должен составлять около 4-6 минут. А вот если котлеты получились большего размера и толщины, то, пожалуй, время можно увеличить еще на минуту-две, пишут «Белновости». Тогда блюдо получится прожаренным и очным, без сюрпризов.