Эти шесть цветов можно сажать осенью на даче: бутоны будут крупными и взойдут раньше других

Первыми в списке являются Тюльпаны. Они всегда радуют глаза своими бутонами. Высаживать его надо на глубину 8-15 сантиметров, соблюдая дистанцию между луковицами 8-10 сантиметров.

Также порадуют дачников Гиацинты. Но тут надо учитывать, что расстояние между растениями должно быть 15 сантиметров, как и глубина. Отмечается, что садить их лучше с конца сентября.

Стоит обратить внимание на Нарцисс. Чтобы увидеть эти цветы на своем участке, надо крупные луковицы закпать на глубину в 20 сантиметров, а между рядами брать не больше 10. Примечательно, что если луковицы мелкие, то глубина залегания должна быть на 5 сантиметров меньше.

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Дачникам рекомендуют еще и высаживать Лаванду. Она красиво цвете и приятно пахнет. Семена следуют сеять в бороздки глубиной 2-3 сантиметра. Лучше всего подойдет для этого светлое и сухое место, но не надо перебарщивать с удобрениями, так как лаванда этого не любит.

А вот Космея напоминает ромашку, а цветет с июня до самых заморозков. Ее надо сажают ее на глубину 1 сантиметр. Эксперты предупреждают, что этот цветок крайне любит солнечные участки со слабокислой почвой.

И наконец-то замыкает список Астра. Дачники должны учесть, что это светлолюбивое растение. Цветет растение к концу лета и всю осень. В отличие от других цветов, не любит много влаги и очень сухую почву. Семена зарывают в почву на 1 сантиметр, пишет sportkp.ru.