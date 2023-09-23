Это нужно сделать с розами в сентябре, чтобы кусты не замерзли зимой: элементарные правила для дачников

Зачастую на даче высаживают не только овощи и фрукты. Чтобы участок был красивым, на его территории садят разные цветы. Одними из самых красивых являются розы. Но нужно знать, что ухода они требуют особого и регулярного. Опытные садоводы поделились правилами, которые помогут сохранить цветы и пережить им холодную зиму.
В первую очередь это касается полива. Эксперты отмечают, что нужно сократить количество и объем полива. А вот прекращать поливать розы надо уже в конце сентября.
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Еще всегда нужно подкормка. В конце сезона надо отдавать предпочтение вариантам на основе фосфора, калия и магния. Примечательно, что они помогут не только укрепить корневую массу, но и развить важную надземную часть растения. При этом от азотных удобрений надо воздержаться.
Дачникам стоит помнить, что в конце первого осеннего месяца с куста убираются все нижние листья. Это надо сделать, чтобы розы не заразились грибком.
И последнее, но не менее важное — надо уделить внимание бутонам. Срезать их не стоит, так как это может спровоцировать рост новых побегов. В конце сентября лучше просто пригнуть все бутоны у основания, пишет sportkp.ru.