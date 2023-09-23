За полгода скинула 32 килограмма: девушка раскрыла рецепт блюда с курицей и кукурузой — идеально для худеющих

Девушка стала готовить домашние роллы из легким белым мясом и с соусом гуакамоле. Необычное питание блогершы привлекло внимание общественности, пишет The Sun.

«Очень простое и здоровое блюдо, которое мне помогло похудеть», — сказала она, показывая, как готовит блюдо.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Рукси нарезает красную луковицу, обжаривает ее на сковороде с консервированной кукурузой и приправами. На другой сковороде она приготовила кусочки куриного филе с солью, черным перцем, паприкой и петрушкой.

После этого уже делается соус — смешивает авокадо, томаты черри и лимонный сок. Затем блогерша начинает делать сам ролл. Она берет лист салата, кладет на него ложку кукурузы с луком, курицу и намазывает гуакамоле. Это блюдо она сделала основой своей диеты, с помощью которой сбросила больше 30 кг.