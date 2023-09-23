Избавьтесь от этих вещей дома: они притягивают беды и несчастья (им место на свалке)

Некоторым вещам и предметам интерьера не место в доме. Есть минимум, который, как считается, притягивает беды и неприятности. Избавляться от таких нужно в срочном порядке и без сожаления.

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Первая в списке рваная одежда и обувь. Согласно приметам такие вещи отпугивают финансовое благополучие.

Вторую строчку заняла разбитая посуда. Чашки, тарелки и прочая утварь с небольшими сколами и трещинами также сюда относится. Такая посуда не сулит хозяевам ничего, кроме неприятностей в делах.

В финале рейтинга искусственные или засохшие цветы. У большинства есть негативная ассоциация с такими букетами, а еще они наполняют дом плохой энергетикой; им точно место на свалке.

По материалам портала belnovosti.by.