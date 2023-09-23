Въевшаяся желтизна с ванны стечет как грязь: используйте вот что

Желтый налет в ванной — привычное явление, и на деле убрать его совсем не трудно. Способ, о котором мы расскажем, подходит как для вновь появившегося налета, так и застарелых желтых пятен — и то, и другое уйдет без следа.

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Разведите столовую ложку соды с небольшим количеством воды и нанесите смесь на грязные участки. Оставьте на полчаса для воздействия, после чего пройдитесь влажной губкой или щеткой, и промойте сантехнику.

Если налет образовался из-за жесткой водопроводной воды, то сода также поможет, но только уже с лимонной кислотой. Сначала пройдитесь по грязным местам раствором из соды и воды, и только потом наносите пасту из лимонки и соды, размешанные в пропорции 1 к 1.

Протрите сантехнику мягкой губкой и наслаждайтесь кристальной чистотой.

По материалам портала «Белновости».