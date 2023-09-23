Температура побьет вековой рекорд: синоптики предупредили, об аномальной жаре на выходных в России

В России погода часто бывает непредсказуемой. В этом году выдалась теплая осень во многих регионах, включая Москву и Санкт-Петербург. Примечательно, что теперь синоптики говорят о том, что может быть побит вековой рекорд для 23 сентября - 5,4 градуса, который держится почти 100 лет. Жителей столице ждут аномально жаркие выходные.