Температура побьет вековой рекорд: синоптики предупредили, об аномальной жаре на выходных в России

В России погода часто бывает непредсказуемой. В этом году выдалась теплая осень во многих регионах, включая Москву и Санкт-Петербург. Примечательно, что теперь синоптики говорят о том, что может быть побит вековой рекорд для 23 сентября - 5,4 градуса, который держится почти 100 лет. Жителей столице ждут аномально жаркие выходные.
«Будет ли в субботу побит рекорд? Вполне вероятно. Он был установлен почти 100 лет назад. 23 сентября 1924 года была самая высокая температура - 25,4 градуса», – пояснил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет РИА Новости.
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Эксперт также отметил, что 23 и 24 сентября жителей Москвы ждут аномально высокие температуры. Будет солнечно и в среднем около +25 градусов.
Напомним, что рекорд для 24 сентября составляет 26,3 градуса. В это воскресенье столбики термометров в Москве покажут близкие к этому значения.