Такие ни в коем случае нельзя носить: эти свитеры давно вышли из моды и выглядят нелепо

Порой осенью многие хотят обновить гардероб. Женщины готовятся к наступлению холодов. Самой комфортной и универсальной вещью является свитер. Примечательно, что существуют разные фасоны. Некоторые цвета, фасоны и принты давно потеряли актуальность. Поэтому стилисты предупредили, какие свитера уже ни в коем случае нельзя носить.
Так уже точно будет выглядеть нелепо неоновый свитер. Он вышел из воды. Из-за тренда на тихую роскошь более актуальными смотрятся изделия «дорогих» базовых оттенков.
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Еще устарел обтягивающий свитер. Его стоит отправить на помойку. Стилисты отмечают, что они еще долго не вернутся на подиумы. Сейчас популярен оверсайз.
А свитер со скандинавским принтом нередко называют «уродливым». Его еще можно носить в шутку под Новый год и Рождество, но в остальное время он выглядит неуместно, сообщает Marie Claire.