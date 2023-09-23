Такие ни в коем случае нельзя носить: эти свитеры давно вышли из моды и выглядят нелепо

Так уже точно будет выглядеть нелепо неоновый свитер. Он вышел из воды. Из-за тренда на тихую роскошь более актуальными смотрятся изделия «дорогих» базовых оттенков.

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Еще устарел обтягивающий свитер. Его стоит отправить на помойку. Стилисты отмечают, что они еще долго не вернутся на подиумы. Сейчас популярен оверсайз.

А свитер со скандинавским принтом нередко называют «уродливым». Его еще можно носить в шутку под Новый год и Рождество, но в остальное время он выглядит неуместно, сообщает Marie Claire.