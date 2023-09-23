Этот популярный компонент в духах отпугнет любого мужчину — будут шарахаться и затыкать нос

Далеко не все ароматы приятны для мужчин, есть экземпляры, почувствовав которые, сильному полу хочется немедленно сбежать. Чаще всего такая реакция у мужчин бывает на один из компонентов. Он, к слову, очень популярен среди производителей парфюмерии и не так редко встречается.

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Если не хотите, чтобы мужчины шарахались при приближении, тогда используйте парфюм, в составе которого нет белого мускуса. Именно он отпугивает представителей противоположного пола.

Мускус в зависимости от сочетаний раскрывается по-разному, этим он и опасен. При удачном выборе окружающие почувствуют аромат свежего белья, а если не повезет — запах лекарств и аптеки. К тому же белый мускус, если производители переборщили с пропорциями, может быть причиной головной боли.

По материалам Woman.ru.