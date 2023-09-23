Как убрать конденсат на окнах — вы даже не представляете, насколько это просто (затрат — ноль)

Избавиться от конденсата на окнах очень просто, если знать как. Если вы часто сталкиваетесь с проблемой, то вот несколько способов ее решить. В сумме или по отдельности, но они дадут гарантированный результат.

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Очевидные правила, благодаря которым удастся избежать появления конденсата, это регулярное проветривание помещения, сушка белья вне квартиры, регулярное пользование вытяжкой и обязательное проветривание ванны после душа, но есть и неочевидный секрет успеха.

Переходите к нему тогда, когда вышеописанные способы перестали работать. Насыпьте соду и соль в марлю в равных пропорциях, заверните и поместите в контейнер близ окон. Смесь вмиг поглотит влагу и снизит конденсат, уточняет Telegraf.news.