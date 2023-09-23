Сырники с картошкой под домашним соусом и зеленью — ничего вкуснее в жизни не ели

Сырники не обязательно должны быть сладкими. Добавив картофель, можно получить более сытное блюдо с непривычным, но приятным послевкусием.

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Возьмите: творог (300 г), картофель (1 шт), яйцо (1 шт), мука (2 ст.л.), сметана (1,5 ст.л.), по щепотке соли и соды.

Картофель измельчите на терке, отожмите влагу и соедините с размятым вилкой творогом.

Добавьте в массу яйцо, соль и перемешайте. Следующим этапом вводите муку, гашеную уксусом соду и сметану. Размешайте ингредиенты, выложите на стол и сделайте из массы лепешки.

Обваляйте их в муке и обжарьте на предварительно разогретой сковороде до приятной золотистости. Подавать картофельные сырники лучше с домашним соусом и зеленью, пишут «Белновости».