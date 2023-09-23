Антивозрастная косметика этих брендов признана лучшей: мгновенный и очень крутой результат

Специалисты «МаркиКачества» выявили пять лучших российских брендов антивозрастной косметики. По качеству, крутому и быстрому результату им нет равных. К тому же их стоимость гораздо ниже люкса.

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Крем LIBREDERM (за широкий ассортимент) и «Черный жемчуг» (за соотношение цены и качества) заняли пятую и четвертую строчку рейтинга соответственно.

Третье место по праву досталось бренду «Кора». Его самый популярный продукт «Крем лифтинг-овал» показал сногсшибательный результат через 2 недели регулярного применения: кожа подтянулась, тон выровнялся.

Вторым стала Natura Siberica. В составе кремов этого бренда экстракты трав, которые способствуют выработке коллагена. Именно он делает кожу более подтянутой.

Победителем стал бренд Aravia. Эта продукция отличается натуральным составом и богата витаминами, растительными маслами и экстрактами растений. Такой тандем благотворно влияет на качество кожи, эффективно ее питает, увлажняет, регенерирует и избавляет от морщин.