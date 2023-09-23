Вонь из уставших полотенец уйдет навсегда — готовим раствор из 4-х компонентов

Полотенца со временем теряют свой вид, а из-за того, что часто бывают влажными, еще и неприятно пахнут. Затхлый запах настолько прочно проникает в ткань, что, кажется, убрать его невозможно, но нет! Есть крутой способ от него избавиться (застарелые пятна тоже уйдут).

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Прежде чем закинуть полотенца в стиральную машину проделайте с ними вот что. Наберите в таз 5 литров горячей воды, добавьте 4 столовые ложки стирального порошка и по 2 столовые ложки подсолнечного масла и кислородного отбеливателя; закиньте полотенца и оставьте минимум на 3 часа.

Далее постирайте обычным способом и будьте уверены: даже застарелые пятна не выдержат такой атаки.