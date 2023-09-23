Томаты будете собирать ведрами: лучшие сорта для открытого грунта - мясистые плоды, не болеют

Уже сейчас пора подумать, какие сорта томатов вы посадите на будущий год. Потому что хорошие активно раскупают в магазинах, вы можете не успеть запасти свои закрома.

Дачники советуют присмотреться к сорту «Йетина мать». Эти томаты предназначены для открытого грунта. Куст вырастает небольшой, до 60 сантиметров, помидоры достигают 200 грамм, то есть небольшие и удобные для засолки.

Томаты «Гном» - по 80 грамм, но на вкус очень сочные и сладкие. Идеальны для салатов и также для заготовок впрок.

Обратите внимание и на томаты «Леденец». Практически не трескаются и не требуют ухода. Редко болеют даже в открытом грунте.

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