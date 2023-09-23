В какие даты лучше сажать лук на зиму - обработали головки раствором и положили на глубину 5-7 см

Многие садоводы не сажают лук на зиму, а зря. Такая посадка имеет ряд положительных особенностей. Ведь именно такой корнеплод вырастает самым вкусным и насыщенным.

Также луковицы хорошо хранятся, а весной вас будет ждать ранняя луковая зелень.

Лук лучше всего сажать тогда, когда температура воздуха днем уже не будет подниматься выше +5 градусов. Обычно это середина октября. В это время риск прорастания пера нулевой.

Грядка должна быть расположена на солнечном месте, никакой талой воды там застаиваться не должно.

Перед посадкой огород надо удобрить: песок - половину ведра на квадратный метр, одно ведро перегноя, 3 столовые ложки золы, столько же суперфосфата, горчичный жмых и один стакан доломитовой муки.

Сам лук надо замочить в растворе марганцовки на 15 минут, так мы убьем все грибки и будущие гнили. Затем распределяем головки на глубину 5-7 сантиметров с интервалом 8-12 сантиметров друг от друга.

Между рядками оставляем расстояние в 15-20 сантиметров. Закапываем.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».