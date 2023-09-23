Идеальная почва для герани: на сколько надо обрезать корни при пересадке осенью - попрут мясистые шапки

Герань надо обязательно пересаживать два раза в год - весной и осенью. И делать это надо правильно, тогда цветок отблагодарит вас пышными шапками.
За лето растение теряет всю свою жизненную силу, поэтому надо обновить корневую систему и листовую массу. Обрежьте корни ножницами снизу, но без фанатизма. Оставьте ком в 5 сантиметров.
Теперь надо приготовить грунт. Хорошо подойдет «Агробалт С». Он не дает застаиваться воде.
Добавьте в горшок три литра «Агробалта», столько же универсальной земли, половину литра цеолита и шесть столовых ложек биочарса. Последний сделает грунт мягким, рыхлым, корни быстрее пойдут в рост.
Все перемешиваем и пересаживаем растение.
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