Сделайте это с букетом, и он будет стоять неделями: свежий вид даже через 10 дней

Чтобы подаренный букет радовал глаз как можно дольше, за ним нужно ухаживать. Уход простой и заключается не только в частой замене воды.

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Отличным средством продлить «жизнь» срезанным цветочкам считается обычный лак для волос. Как только букет начал подсыхать, распрыскайте на него лак. Он «заморозит» бутоны и листочки, и не даст им опасть.

До того, как цветы подсохнут, нужно регулярно обрезать концы стеблей под острым углом, опрыскивать бутоны и, конечно, чаще менять воду. Так букет простоит две недели, а то и дольше, и будет словно только подаренный.

По материалам cpykami.ru.