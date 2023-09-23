Всего 1 ложка на ведро воды, и грунт станет как живой, плодородный для большого урожая на года

Землю после сбора урожая надо лечить от вирусных и грибковых заболеваний. И первое удобрение, которое справится с этой задачей - йод. Это не только антисептик для людей, он помогает растениям быть здоровыми.

Разведите в ведре воды половину столовой ложки средства. Перемешайте, и проливаем раствором землю. Также этим удобрением можно обработать и саму теплицу, опрыскивая ее.

Второе удобрение - это древесный уксус на основе скорлупы грецкого ореха. Помогает избавиться от вредителей - белокрылки, клещей. Также разводим на одно ведро воды одну столовую ложку удобрения. Поливаем. Через неделю повторите процедуру.

Следующее средство - перекись водорода. Оно помогает от инфекций, облагораживает и очищает почву, а также способствует росту растений. Например, седератов.

Разводим две столовые ложки на ведро воды. Поливаем.

Последнее удобрение - нашатырный спирт. Две столовые ложки разводим на 10 литров воды и вносим на грунт. Это быстрый азот, который помогает растениям формировать корневую систему.

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