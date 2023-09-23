Все еще храните кофты на вешалках? Грубейшие ошибки в уходе за вещами, из-за которых они теряют форму

Неправильное хранение порой безвозвратно портит вид вещей. Чтобы этого не случилось, помните простые правила.

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Трикотаж (кофты, платья) нужно хранить строго на полках или в проветриваемых корзинах, иначе они растянутся и потеряют свою привлекательность.

Одежду из хлопка, льна и кожи, наоборот, лучше развесить на вешалки, — так они распрямляться под собственным весом и будут опрятнее выглядеть.

Более нежным тканям по типу шелка нужно больше свободного пространства, поэтому такие целесообразно хранить на полках. Вешалки в таком случае противопоказаны, так как одежда может деформироваться.

Что касается верхней одежды, то плечики — идеальный вариант. А еще для нее нужны закрытые чехлы. В них можно положить средство, например, от моли и впредь не беспокоиться о сохранности изделия, отмечают «Белновости».