Рецепт нежнейшей гречки с грибами и луком — дел на 15 минут, вкус обалденный

Если гречка в классическом исполнении приелась, попробуйте этот вариант приготовления. Достаточно ввести два продукта и блюдо заиграет по-новому.

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Потребуются: гречка (200 г), вода (450 мл), грибы (250 г), лук (1 шт), огурец свежий или соленый (1 шт), растительное масло (2 ст.л.), тимьян — 0,5 ч.л., черный молотый перец и соль по вкусу.

Промытую гречку засыпьте в кипящую воду, посолите, после чего накройте кастрюлю крышкой и оставьте на 20 минут при небольшом огне. Грибы промойте, очистите и разделите на ломтики. Всыпьте их на сухую сковороду при среднем огне и обжаривайте, пока из грибов не уйдет вся жидкость. Добавьте к грибам растительное масло, соль, сушеный тимьян и нарезанный лук. Перемешайте и тушите на небольшом огне до мягкости лука — в среднем это минут 10. Нарежьте огурец мелкой соломкой — он будет украшением блюда. Смешайте гречку с грибами и можно подавать к столу. Не забудьте в каждую порцию добавить немного нарезанного огурца.

Приятного аппетита!

По материалам портала «Городовой».