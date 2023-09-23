Все о посадке озимого чеснока - какой глубины делать лунки и чем подкормить землю от гниения

Озимый чеснок начинаем сажать за 3-4 недели до наступления постоянных морозов. Обычно это начало октября, но в каждом регионе по-разному.

Для посадки выберете самые крупные зубки - в итоге вырастут головки, размером с кулак.

Разделяйте головки осторожно, чтобы не повредить зубки. Если «рубашка» частично снялась - это не страшно, на урожай это не повлияет.

Грядку для посадки чеснока вскопайте и обработайте удобрением борофоска. Лунки сделайте с помощью черенка глубиной 10-12 сантиметров. Между каждой должно оставаться 15 сантиметров расстояние.

Далее приготовьте удобрение. Смешайте пополам чистый песок с древесной золой. И в каждую лунку насыпьте по 1 столовой ложке подкормки. Это защитит корни чеснока от гниения.

Далее зубки надо обеззаразить в растворе марганцовки, а потом приступайте к посадке. В каждую лунку чеснок надо класть строго донцем вниз.

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