Вынесли декабрист на балкон осенью - цветок зацветет пышными бутонами до 20 цветков

Для того, чтобы декабрист зимой пышно расцвел и открыл одновременно 15-20 цветков, за ним нужно ухаживать уже сейчас, осенью.

Весной и летом растение надо регулярно поливать и подкармливать, так как декабрист бросает все свои силы на рост новых побегов.

А осенью убираем горшок на один месяц в прохладу, где температура воздуха не превышает 15 градусов. Поливаем скудно.

Далее возвращаем цветок на подоконник, к этому времени он уже начинает формировать бутоны. Зацветает в декабре или январе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».