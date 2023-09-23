Сильно уставшая и зараженная почва станет мегаплодородной - осенью провели двойную седерацию

Если почва сильно устала и обеднела за урожайный сезон - осенью надо провести двойную седерацию. Процедура позволяет окультурить зараженный грунт, на котором давно ничего не растет. То есть применяем этот метод в том случае, если классические не помогают.

За один сезон можно увеличить в несколько раз содержание в земле гумуса, воздухопроницаемость почвы.

Сначала перекопайте грядку, засейте сенной палочкой и обработайте фитоспорином, согласно инструкции. И через три дня начинаем сеять седераты. Сажаются они последовательно - один за одним 2-3 раза таким образом, что предшествующий не выкапывается, а сеется сверху.

Для начала выберите злаковые культуры - овес, ячмень, рожь. Они стойкие к холодам, быстро всходят и наращивают зеленую массу, дают питание почве. Также эти седераты отращивают корневую систему вплоть до метра!

Рассыпьте семена по грядке, прикопайте тяпкой и полейте. Теперь ждем, когда седераты взойдут и ждем наступления весны.

Как только потеплеет - седераты снова пойдут в рост. В середине марта лопатой подрежьте корни, чтобы растение перестало вегетатировать. Таким образом вы улучшите воздухопроницаемость почвы.

Траву не убирайте с грядки, бросьте слой компоста, перегноя, торфа - любой органический питательный материал. И сверху - землю в 2-3 сантиметра.

Потом снова сеем седерат, но уже быстро растущий. Это бобовые, например, горчица или редька. Также поливаем. Через 4 дня трава взойдет. Это и есть завершающий этап.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».