Чудо селекции! Садоводы вывели новый сорт томата, о котором все мечтали - скороспелый, живучий, мясистый

Сортов томатов - миллионы. И каждый год садоводы ломают голову, какой же выбрать, чтобы в новом сезоне получить еще больше урожая.

Сорт «ОКС Десерт» - новинка селекции, крупноплодный, сердцевидный. Это один из самых живучих томатов, урожайный, аналог «Бычьего сердца».

Помидоры желательно пасынковать, они практически никогда не болеют вершинной гнилью. Если высадить томаты в начале мая, то обильный урожай пойдет уже в конце июня.

На каждом растении завязывается до шести кистей. На одной ветке может быть до 8 кг помидоров.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».