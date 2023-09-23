Всыпали по 1 ложке удобрения под яблоню в октябре - летом ветки будут ломиться от плодов

Любой огород осенью перед зимой надо удобрять. Это займет совсем немного времени, зато результат на следующий год вас порадует.

Подкармливать растения осенью можно жидкими удобрениями в виде растворов, не возбраняется также использовать гранулированные и натуральные, хотя последние эффективны в меньшей степени.

Зеленые листья у яблони говорят о том, что корневая система еще активна, и в этом случае жидкие средства еще уместны. Например, для укрепления корней лучше всего подойдут гуматы калия. Разводите по инструкции и вливаем под корни.

Если же листва пожелтела, как правило в октябре, это означает, что дерево в спячке, то есть все жизненные процессы замедлились. И тут помогут калийные и фосфорные гранулированные удобрения.

Лучшее решение - сульфат калия или калимагнезия, а также двойной суперфосфат. Под каждое дерево потребуются по одной столовой ложке. Сделайте под деревом канавку и распределите подкормки.

Затем, не поливая, лунки присыпьте землей.

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