Осенняя подкормка клубники: следующим летом будет урожайный рекорд, если все сделать вовремя и правильно

Подготовить огород к следующему дачному сезону – святая обязанность мудрых дачников по осени. И центральное место среди обязательных работ перед зимовкой занимает внесение подкормок. Правильно подобранные средства помогают посадкам легче справится с холодами, а следующим летом цвести и щедро плодоносить.

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Клубнику по осени не обходят стороной. Ей также на грядки вносят удобрения, и речь в этот период идет о суперфосфате. Его просто посыпают под куст из расчета 1 чайная ложка на единицу растения.

Также ягода нуждается в сульфате калия, а его уже растворяют в воде для полива. Здесь расчет такой: 1 ст.ложка средства на 10 литров жидкости. Под один куст требуется 1 литр раствора.

По материалам сайта Belnovosti