Из шкафа больше не несет затхлостью: как прогнать вонь, чтобы вещи сохранили свежесть

Невероятно, но факт – со временем из шкафа с чистыми и выстиранными вещами и бельем начинает исходить затхлый запах. Тогда хозяйки терпеливо разгребают полки и устраивают большую стирку, просушивают и возвращают текстиль назад. А через время все происходит заново.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Проблема не из приятных, но избежать ее, на самом деле, можно без дополнительных трат времени и денег. Опытные домохозяйки в ход пускают природные ароматические смеси, например, складывают в мешочек из натуральной ткани хвою, сухие апельсиновые и лимонные дольки, гвоздику и порошок корицы.

Но замаскировать запах – это полдела. Лучше всего от него совсем избавиться или предотвратить его появление вовсе. Для этого берут таблетку активированного угля, соду и смешивают в низкой посуде. После чего ставят в самый низ, и порошок поглощает затхлость.

По материалам сайта Belnovosti