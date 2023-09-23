Взяли одну таблетку, растворили в воде: самые засаленные кухонные полотенца преобразились на глазах

Любая хозяйка скажет, что отстирать кухонные полотенца – задача не из легких. Жир, гарь, пятна от овощей и фруктов – чего только нет на этом бытовом текстиле. И проще уже выкинуть, чем надеяться на чудо.

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Тем не менее, оживить и освежить полотенца можно довольно легко. И что самое главное, без лишних трат.

Надо всего-навсего воспользоваться одной таблеткой – от посудомоечной машинки. Ее берут и растворяют в теплой воде, затем погружают на полчаса-час грязные полотенца, а потом стирают обычным способом. Грязи и жира как не бывало, свежие. Так можно отчистить и прихватки с салфетками.

По материалам сайта Pensnews